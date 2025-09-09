Sep 9, 2025 9:32 PMClock
دوليات
ماكرون يختار سيباستيان ليكورنو رئيساً جديداً للوزراء

أعلن قصر الإليزيه، الثلاثاء، تعيين وزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو، الموالي اليميني لإيمانويل ماكرون، رئيساً للوزراء.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس ماكرون كلفه في البداية بالتشاور مع الأحزاب بهدف التوصل إلى «الاتفاقات الضرورية للقرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة»، قبل تشكيل حكومة جديدة.

