أعلن قصر الأليزيه، مساء امس الأحد، تشكيلة حكومة الوزير الأول سيباستيان لوكورنو، بعد أن كلفه الرئيس ماكرون للمرة الثانية.

وقد شهدت الحكومة الجديدة، تعيين رولان ليسكور، وزيرا للمالية، وهو حليف مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وستكون مهمة ليسكور، صعبة جدا حيث تعاني فرنسا من أزمة مالية، وعصفت قوانين الميزانية بالحكومات السابقة، ويتوقع أن يواجه وزير المالية الجديد ضغوطا شديدة في مسعاه لتمرير ميزانية عام 2026 عبر الجمعية الوطنية (البرلمان)، المنقسمة بشدة والتي لا يمثل فيها حزب الرئيس ماكرون أغلبية، وهو ما جعل حكوماته غير مستقرة.

يشار إلى أن الوزير الأول سيباستيان لوكورنو، يشكل الحكومة للمرة الثانية، بعد استمرت حكومته الأولى أقل من 14 ساعة، قدم بها استقالته مؤكدا أن الوقت غير مناسب لقيادته حكومة فرنسية.