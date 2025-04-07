عمّ الإضراب الشامل محافظات فلسطين اليوم تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمطالبة بوقف المجازر وقصف منازل الآمنين والمستشفيات ومراكز الإيواء، بحسب "وفا".

فقد شلّ الإضراب الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية في المحافظات الشمالية، بالتزامن مع حراك عالمي، للدعوة إلى إضراب شامل حول العالم، للمطالبة بوقف حرب الإبادة على قطاع غزة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات والمدارس، والبنوك والمصارف، والمحلات التجارية، والمؤسسات الحكومية والأهلية، وسط دعوات جماهير شعبية إلى الاستمرار في فعاليات المواجهة مع الاحتلال.

شمل الإضراب المواصلات العامة في المحافظات الشمالية وخلت الشوارع من المركبات والمارة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها.

وكان نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، قد أطلقوا دعوات لإضراب شامل حول العالم، للتضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في وجه حرب الإبادة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي.