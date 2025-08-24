بعد إعلان السلطات السورية تأجيل الانتخابات التشريعة في الحسكة والرقة والسويداء لأسباب أمنية، أكدت "الإدارة الذاتية الكردية" في أول تعليق لها أن "مناطق شمال وشرق سوريا هي الأكثر أمنا".

وشددت "الإدارة الذاتية" في بيان، اليوم الأحد، على رفضها "أية إجراءات تتجاهل الحقوق المشروعة لكل المكونات في البلاد".

كما اعتبرت أن " التاريخ يكرر نفسه ويتم مرة أخرى سلب الحق في الانتخابات والتصويت من كل السوريين".

"استمرار لنهج التهميش"

ورأت أن " هذه الانتخابات ليست ديمقراطية ولا تعبّر عن إرادة السوريين بأي شكل من الأشكال، ولا تمثل سوى استمرار لنهج التهميش والإقصاء الذي عانى منه السوريون خلال 52 سنة ماضية، تحت حكم البعث"، وفق زعمها.

إلى ذلك، وصفت قرار التاجيل بأنه "تغييب وإقصاء لقرابة نصف السوريين".

أتى ذلك، بعدما أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، أمس السبت، أن أول انتخابات برلمانية في ظل الحكم الجديد، والمقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل، لن تشمل محافظات السويداء في جنوب البلاد والحسكة والرقة لأسباب أمنية.

ومن المقرر أن تجرى الشهر المقبل عملية انتخابية غير مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد والذين يعيّن ثلثهم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، من أصل 210 أعضاء يوزعون على المحافظات بحسب عدد السكان.

يذكر أن الإدارة الذاتية الكردية تسيطر على محافظتي الرقة والحسكة وسط علاقة متوترة مع دمشق رغم إبرامهما اتفاقا في 10 مارس الماضي حول دمج المؤسسات المدنية والعسكرية، لكن بنوده لم تطبق بعد بسبب خلافات بين الطرفين.

كذلك لا يزال التوتر سائدا في السويداء ذات الغالبية الدرزية، والتي شهدت أعمال عنف دامية في يوليو الماضي (2025)، بين مجموعات درزية مسلحة وعشائر من البدو، وفق ما أعلنت حينها السلطات الأمنية الرسمية.