قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن جميع الإمدادات الأساسية تنفد في غزة، "ما يعني أن الأطفال الرضع سيذهبون إلى النوم جائعين"، بحسب وكالة "وفا".

ودعت مديرة الاتصالات في "الأونروا"، جولييت توما، في بيان نشرته، اليوم السبت، إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وشددت على أنه بعد ستة أسابيع من الحصار الذي فرضته إسرائيل على القطاع والذي يمنع دخول المساعدات والإمدادات التجارية، فإن "المخزونات الغذائية كادت أن تختفي، والمخابز أغلقت، والجوع ينتشر".