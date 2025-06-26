حذّر مفوّض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ‏‏"الأونروا" فيليب لازاريني من أننا "نشهد تنفيذ مشروع لفصل ‏الفلسطينيين عن فلسطين".‏

ولفت لازاريني في تصريح الى أن "عملية الضم جارية على قدم وساق ‏في الضفة الغربية المحتلة".‏



وقال: "أكثر من 20 شهرا من التقاعس والإفلات من العقاب في غزة ‏أدت إلى تجويع السكان وإذلالهم. واللاجئون الفلسطينيون يعيشون قلقا ‏عميقا بينما تدمر الأونروا التي اعتمدوا عليها لأجيال".‏



ونبّه الى أننا "وصلنا إلى نقطة تحول تنذر بتغيير دائم للمعايير الراسخة ‏للسلام".‏



وأشار لازاريني في تصريح صحافي، الأربعاء، الى أن الاهتمام الدولي ‏بغزة تراجع بشكل كبير منذ أن بدأت إسرائيل هجماتها على إيران في ‏‏13 حزيران الجاري.‏

وأضاف أن "الهجمات الإسرائيلية تُشن يومياً بقطاع غزة، وأن ‏الفلسطينيين ما زالوا ينزحون بشكل مستمر ويشعرون بأنهم محاصرون ‏تماماً بسبب نظام المساعدات الذي فرضته تل أبيب".‏

وتابع لازاريني: "يتساءل الناس هناك: هل أترك عائلتي تموت جوعاً؟ أم ‏أخاطر بحياتي للوصول إلى المساعدات الإنسانية؟ نواجه وضعاً مروّعاً ‏في غزة".‏

وأعرب عن أمله في أن يكون وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه ‏بين إسرائيل وإيران، مستداماً، وأن يسهم بإعادة تسليط الضوء على ‏الوضع الإنساني المتدهور في غزة.‏