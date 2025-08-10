المركزية مواجهة أخرى لمنتخب لبنان في كرة السلة ضمن منافسات كأس آسيا تجمعه بمنتخب كوريا الجنوبية اليوم الاحد في السادسة مساء.

ويسعى المنتخب اللبناني للظهور بصورة مختلفة في مواجهة كوريا الجنوبية بعد الخسارة التي مني بها أمام استراليا بنتيجة 80-93 . وفي حال فاز منتخب الارز على كوريا، سيكون في المركز الثاني وسيواجه منتخب غوام في الدوري 16. أما في حال الخسارة، فسيواجه اليابان في الدوري الثاني، لكن في كل الاحوال سيكون المنتخب اللبناني حاضراً في الأدوار المقبلة بغض النظر عن النتيجة، لكن سيسعى جاهداً لأن يكون في المركز الثاني لتفادي مواجهة اليابان.

وتلقى الجهاز الفني للمنتخب اللبناني خبراً قاسياً بعد ابلاغه عدم امكانية مشاركة وائل عرقجي بسبب الاصابة رغم تعافيه بنسبة مئة في المئة. وتأكدت مشاركة كل من امير سعود وسيرجيو درويش الذي سيرتدي قناعاً في المباراة لإصابته بأنفه خلال لقاء استراليا.