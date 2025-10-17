قال الأمير البريطاني آندرو اليوم الجمعة إنه سيتخلى عن لقب دوق يورك بعد انتقادات على مدى سنوات بشأن سلوكه وارتباطاته بمرتكب الجرائم الجنسية الأميركي الراحل جيفري إبستين.

وتدهورت سمعة آندرو، الشقيق الأصغر للملك تشارلز والابن الثاني للملكة الراحلة إليزابيث، في السنوات القليلة الماضية لأسباب كثيرة أبرزها ارتباطه بإبستين.

ولكن معلومات كشفت أن أحد أقرب شركائه التجاريين تشك الحكومة في كونه جاسوساً صينياً.

وقال آندرو في بيان: "الاتهامات المستمرة الموجهة إلي" صرفت الانتباه عن عمل شقيقه الأكبر الملك تشارلز والعمل الأوسع للعائلة المالكة البريطانية.

وجاء في البيان: "لذلك، سأتخلى عن اللقب أو الأوسمة التي مُنحت لي. وكما ذكرت في وقت سابق، أنفي بشدة الاتهامات الموجهة إليّ".

إلا أن آندرو اكتسب سمعة باعتباره أميراً لعوباً، وفي عام 2022 جُرد من معظم ألقابه وتم إبعاده عن الواجبات الملكية بسبب علاقاته بإبستين.