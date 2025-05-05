المركزية- صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بلاغ جاء فيه: "بتاريخ 24 نيسان 2025، عُثر في باحة المدينة الرياضيّة على جثة شخصٍ مجهول الهويّة مصابة بطعنات في الصّدر. على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة وتحريّاتها في موقع الجريمة ومحيطه.

ومن خلال الاستقصاءات والمتابعة الحثيثة، تمكّنت القوى الأمنية من تحديد هوية الضّحية، حيث تبين أنّه يدعى (ع. ع.) مواليد عام 2003، سوري الجنسيّة، وقد قُتل مساء 23 نيسان 2025، أثناء توجّهه إلى مركز عمله في سوق الخضار.

وبنتيجة المتابعة الفنيّة والاستعلاميّة، تمكّنت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات من تحديد هويّة أحد منفذي الجريمة، المدعو ع. ش. (مواليد 2002، لبناني)، الذي يُعتبر الرأس المدبّر لعصابة سلب بقوّة السّلاح.

بتاريخ 28 نيسان 2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفت إحدى دوريّات شعبة المعلومات في محلّة صبرا المدعى عليه، وضبطت بحوزته سكّينًا "ست طقّات".

خلال التحقيق معه، اعترف ع. ش. بأنه يترأس عصابةً تُنفّذ عمليات سلب بقوّة السّلاح في محيط المدينة الرياضية. وأوضح أنه في ليلة 23 نيسان 2025، أثناء محاولته برفقة أفراد عصابته سلب الضحية، وبعد أن قاومهم وحاول الهروب، أقدموا على طعنه عدة طعنات وسرقوا هاتفه الخلوي، قبل أن يفرّوا من المكان.

كما اعترف المدعى عليه بتعاطي المخدرات، وبقيام عصابته بسرقة دراجة آليّة من محلّة الجميّزة وسلب هاتف أحد الأشخاص في محلّة الكولا في تواريخ سابقة.

تمّ اتخاذ المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوط القضاء المختص بناءً على إشارته. العمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين في الجريمة".