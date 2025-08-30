أعلن بيان صادر عن وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، "ضبط مفرزة حلبا القضائية نحو ٨ أطنان من مقطعات الدجاج المهرّبة، وعلى الأثر كلفت المديرية العامة للاقتصاد والتجارة فرقها الرقابية في الشمال بالكشف الميداني بالشراكة مع الامن العام اللبناني ومواكبته. وتبيّن وجود كميات فاسدة لا تراعي أدنى معايير السلامة الغذائية، مع انبعاث روائح كريهة".

وبناءً على إشارة المحامي العام الاستئنافي في الشمال القاضي غسان باسيل، تم إتلاف البضائع وختم المستودع بالشمع الأحمر، وتنظيم محض ضبط بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوفين.

وشدد وزير الاقتصاد والتجارة على أن يد القانون ستطال كل من يعبث بصحة الناس أو يتاجر بقوتهم اليومي، وأن الوزارة بالتعاون مع الأجهزة القضائية والأمنية ستواصل ضرب شبكات التهريب والغش.

وكانت المديرية العامة للأمن العام في بيان لها، أن دورية مشتركة من مصلحة حماية المستهلك في الشمال ومفرزة حلبا القضائية، قامت بإقفال عدد من محلات بيع الدجاج في محافظة عكار وضبطت كمية كبيرة من لحوم الدجاج الفاسدة.

وجاءت هذه العملية بعد ورود إخبار إلى مفرزة حلبا القضائية، وبناءً على إشارة المدعي العام، حيث تم الكشف الميداني على المحلات وتبيّن وجود مخالفات بالجملة لقانون حماية المستهلك، وعدم توفر أدنى شروط سلامة الغذاء.

وبحسب البيان، فقد تم ضبط نحو 8 أطنان من لحوم الدجاج ومقطعاته، حيث جرى تنظيم محاضر ضبط بالمخالفين، وإقفال المحلات المخالفة بالشمع الأحمر، بناءً على إشارة من المحامي العام الاستئنافي القاضي غسان باسيل. وقد تم إتلاف الكمية المصادرة وفق الأصول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.