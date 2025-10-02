المركزية- صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
"نظّمت المديرية العامة للأمن العام صباح اليوم ضمن خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين من لبنان الى سوريا بالتعاون مع منظمة UNHCR و IOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، وذلك عبر مركز الأمن العام الحدودي في المصنع، بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري".
2:19 PM
عدل وأمن
الأمن العام نظم خطة العودة للنازحين عبر مركز المصنع الحدودي
المركزية- صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: