Apr 19, 2025 7:11 PMClock
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الأمن العام في دير الزور: القبض على العميد في النظام المخلوع صالح البسيس معاون رئيس فرع المخابرات الجوية في حلب

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