المركزية - هزّت جريمة قتل مروّعة منطقة الأشرفية في بيروت، بعد العثور على جثة المدعو خ.ح سوري الجنسية داخل أحد فروع محل "بوظة بشير" حيث كان يعمل.

وفي التفاصيل، أقدم المدعو ص.ه وهو سوري أيضًا، على ارتكاب الجريمة مساء أمس داخل المحل المذكور، قبل أن يعمد إلى إخفاء الجثة ومحاولة الفرار. وقد بقيت الجريمة طي الكتمان لساعات، وسط غموض يلفّ الدوافع التي لا تزال مجهولة حتى اللحظة.

وفي تطوّر سريع، تمكّنت القوى الأمنية من تحديد مكان وجود القاتل حيث جرى توقيفه في منطقة جبيل وتم تسليمه إلى فصيلة الأشرفية التابعة لقوى الأمن الداخلي التي باشرت التحقيقات تحت إشراف القضاء المختص.

التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الجريمة، وسط حالة من الصدمة والاستنكار في الشارع البيروتي، لا سيما أن الجريمة وقعت في موقع عام يُعدّ من أكثر الأماكن ازدحامًا.