أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن، مساء أمس الأحد، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة آتية من الأراضي السورية.

وأفاد مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تابعت من خلال المراقبات الأمامية محاولة اجتياز مجموعة من المهربين الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وكشف المصدر عن أنه “تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى فرار المهربين إلى داخل العمق السوري”.

وأعلن أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة تم تحويلها إلى الجهات المختصة.