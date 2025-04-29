أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتنظيم دخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة. وتهدف القرارات الجديدة – بحسب البيان الصادر – إلى “المواءمة بين الناحية ‏الأمنية والاقتصادية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الأردني وتطوير العلاقات مع الجانب السوري”.

وتضمنت القرارات، “‏السماح لأساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة ‏السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية بالدخول ‏الى أراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن يكون ‏تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الأسس المعتمدة”.