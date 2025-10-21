المركزية - بإقبال فاق 850 سيدة مشتركة في اليومين الاولين لانطلاقة شهر المعرفة لتمكين النساء الذي اطلقته نقابة تكنولوجيا التربية لبرنامجها التدريبي المجاني الاضخم برعاية النقيب ربيع بعلبكي، حيث شهدت نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان انطلاقة نوعية وناجحة لبرنامجها التدريبي الضخم والمخصص للسيدات في القطاع التربوي، تحت عنوان “تمكين التعلم والتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي”، والذي تنظمه لجنة قطاع المرأة في محافظة جبل لبنان برعاية وحضور رئيس نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان، النقيب ربيع بعلبكي. ولقد تجاوز عدد الراغبات في المشاركة في ورش البرنامج الخمسة عشر، الالف سيدة. وقد أكد بعلبكي على أهمية هذا البرنامج وفرادته وغناه كونه جمع سيدات تربويات على امتداد الوطن بهدف دعم الممارسات التربوية وتجويدها.

وحقق البرنامج إقبالاً قياسياً منذ يومه الأول، حيث سجلت الورشة الافتتاحية التي عُقدت يوم الجمعة الموافق 17 تشرين الأول 2025 مشاركة 491 سيدة . وركزت هذه الورشة على “أساسيات الذكاء الاصطناعي والتحولات التي يحملها لبيئة التعلم والتعليم”.

وتواصل النجاح يوم السبت الموافق 18 تشرين الأول 2025 بعقد الورشة الثانية، التي شهدت مشاركة 368 سيدة، وركزت على موضوع حيوي هو “استراتيجيات وتقنيات رقمية للحصول على المحتوى وتعديله”.

وتولت الأستاذة غادة الصيلمي، رئيسة لجنة قطاع المرأة في النقابة ومؤسسة مبادرة سما للتمكين، تقديم الورشتين، حيث أكدت على أهمية تزويد الكوادر النسائية بالمهارات الرقمية المتقدمة لمواكبة متطلبات العصر.

ويؤكد الإقبال الكبير، الذي فاق 850 مشتركة في أول ورشتين، على الدور الريادي لنقابة تكنولوجيا التربية في صقل كفاءات المعلمات وحرصهن الشديد على امتلاك أدوات العصر الرقمي الحديث. وستتكمل فعاليات البرنامج في ورشه الثلاث عشر القادمة خلال شهري تشرين الاول وتشرين الثاني ليغطي مجالات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتمكين المعلمات في تعليم مواد اللغات والعلوم والرياضيات والبرمجة على يد نخبة من المدربات ذوات الخبرة والريادة في مجال التدريب التربوي والتكنولوجي والابتكاري والريادي.