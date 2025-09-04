عُثر عصر اليوم الخميس على جثة متحللة تعود لامرأة سورية من مواليد 1992، داخل أحد المنازل في بلدة طبرجا – كفرياسين. وقد وُجدت الجثة ملفوفة بسجادة وموضوعة داخل "تتخيتة"، ما يشير إلى أنّها مخفية منذ فترة طويلة.

على الفور، حضرت القوى الأمنية برفقة الأدلة الجنائية إلى المكان، وبدأت بإجراء التحقيقات الميدانية بإشراف القضاء المختص. وتشير المعلومات الأولية إلى أن المنزل كان مستأجراً من قِبل رجل سوري، غادره منذ نحو شهر، ما أثار الشبهات حول علاقته المحتملة بالجريمة.

وتبيّن أن الضحية كانت قد أُبلِغ عن اختفائها قبل أسابيع، مما يعزّز احتمال أن تكون الجثة تعود إليها، في انتظار تأكيد الهوية رسمياً من خلال التحقيقات الفنية والطبية.

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف تفاصيل الجريمة، وهوية المتورطين، والخلفيات المحتملة وراء هذا القتل المروّع الذي هزّ المنطقة.