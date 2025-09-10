قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، إن المفوضية ستقترح فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين "متطرفين"، وتعليقا جزئيا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ليستهدف المسائل المتعلقة بالتجارة.

وأضافت بكلمة أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أن "المفوضية ستنشئ مجموعة مانحين للفلسطينيين الشهر المقبل، بما في ذلك أداة لإعادة إعمار قطاع غزة".

واعتبرت أن "مجاعة من صنع البشر لا يمكن أن تستخدم كسلاح حرب".

وصرحت فون دير لايين: "ما يحدث في غزة هز ضمير العالم. أشخاص يقتلون وهم يتسولون الحصول على طعام. أمهات يحملن أطفالا أموات. هذه الصور كارثية. من أجل الأطفال، من أجل الإنسانية، يجب أن يتوقف هذا".

ومن جهة أخرى، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية بالدفاع عن "كل شبر" من أراضي القارة، داعية إلى تعزيز الاستثمارات في القدرات الاستراتيجية لتعزيز "الجانب الشرقي" في مواجهة التهديد الروسي.

وقالت إن "الجانب الشرقي لأوروبا يبقي كل أوروبا آمنة. من بحر البلطيق إلى البحر الأسود. لذلك علينا الاستثمار في دعمه"، مشددة على أن "أوروبا ستدافع عن كل شبر من أراضيها".

ونددت الدبلوماسية الأوروبية بانتهاك مسيّرات روسية المجال الجوي البولندي أثناء هجوم على أوكرانيا، معتبرة أن موسكو ارتكبت انتهاكا "متهورا وغير مسبوق".

وقالت فون دير لايين: "اليوم رأينا انتهاكا متهورا وغير مسبوق للمجال الجوي لبولندا وأوروبا عبر أكثر من 10 مسيّرات شاهد روسية"، مؤكدة أن "أوروبا تتضامن بشكل كامل مع بولندا".

كما رأت أن على أوروبا أن تحفظ استقلاليتها ومكانتها في نظام عالمي جديد، عبر تحمل مسؤولية أمنها والسيطرة على تقنيات ومصادر طاقة.

وقالت: "خطوط التماس من أجل نظام عالمي جديد قائم على القوة تُرسَم حاليا. لذا، نعم، على أوروبا أن تقاتل لمكانها في عالم حيث العديد من القوى الكبرى مناقضة أو معادية بشكل صريح لأوروبا. ينبغي أن تكون هذه لحظة استقلال أوروبا".