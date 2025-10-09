المركزية- افتتح رئيس "الجمعية اللبنانية للجراحة الترميمية والتجميلية" ورئيس "تجمع نقباء المهن الصحية في لبنان" البروفسور يوسف بخاش "المؤتمر اللبناني للجراحة والطب التجميلي" الذي نظمته الجمعية في فندق "فينيسيا" - بيروت بحضور حشد من أطباء التجميل والامراض الجلدية من لبنان والخارج، اضافة الى مهتمين من اصحاب الاختصاص.

وقال بخاش في كلمة ألقاها خلال الافتتاح: انها المرة الأولى التي اشارك فيها كرئيس لتجمع نقباء المهنية الصحية في لبنان وكجراح تجميل وترميم يعمل في هذا المجال منذ عقود.

أضاف: مرة أخرى نلتقي في لبنان في ملتقى علمي نظمته جمعية جراحي التجميل من أصول لبنانية بالشراكة مع الجمعية اللبنانية لجراحة التجميل والترميم. والجديد هذا العام هو حضور ومشاركة الجمعية اللبنانية للأمراض الجلدية، مما أتاح لنا توسيع البرنامج ليشمل طب التجميل الذي يُعدّ ركيزة أساسية في ممارستنا كجرّاحين من أجل تحقيق أفضل النتائج وتقديمها لمرضانا. كما ولأول مرة في تاريخ المؤتمرات في لبنان، سيتم نشر كافة المداخلات مباشرة على منصة "ipokrate.com" المتخصصة بنشر المحاضرات العلمية للطلاب والمتدربين والمتخصصين في مجال الطب وذلك بهدف المساهمة بنشر المعرفة والعلم على المجتمع الطبي اللبناني.

وختم: بصفتي رئيسًا للجمعية اللبنانية لجراحة التجميل والترميم، وبالنيابة عن جميع الأعضاء، أود أن أشكر اللجنة العلمية والتنظيمية على هذا البرنامج المميز الذي يتناول مختلف أجزاء الجسم ويعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في جراحة التجميل وطب التجميل. وأخيرًا، أود أن أشكر كل من حضر معنا وشارك بشكل مباشر في هذا اللقاء، وكذلك الذين سيشاركون عبر الإنترنت، سواء كانوا من أصل لبناني أو من أصدقاء مجتمع جراحة التجميل اللبناني. أرحب بكم في مؤتمر طب وجراحة التجميل في لبنان، وأتمنى لكم مؤتمرًا مثمرًا وناجحًا.