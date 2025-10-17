اعتقلت السلطات الأميركية، محمود أمين يعقوب المهتدي، فلسطيني يبلغ من العمر 33 عامًا من غزة، ويقيم حاليًا في لافاييت بولاية لويزيانا، بتهمة تورطه المزعوم في هجوم 7 أكتوبر 2023 التي قادتها حماس ضد الإسرائيليين. "ويُتهم المهتدي بانتهاك قوانين الإرهاب من خلال مساعدة أو محاولة مساعدة مسلح أجنبي،وهو عضو مشتبه به في الجناح المسلح للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والمعروف باسم كتائب المقاومة الوطنية"؛ ووفقًا للإفادة الخطية، فقد قاد أو نسق مقاتلي كتائب المقاومة الوطنية الذين انضموا إلى الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر.

وقالت المدعية العامة باميلا بوندي: "بعد اختبائه في الولايات المتحدة، عُثر على هذا الوحش ووُجهت إليه تهمة المشاركة في فظائع 7 أكتوبر - وهو اليوم الأكثر دموية للشعب اليهودي منذ الهولوكوست". في حين لا شيء يُمكن أن يُشفي تمامًا الندوب التي خلّفها هجوم حماس، فإن فرقة العمل المشتركة التابعة لهذه الوزارة، والمُسماة "7 أكتوبر"، مُكرّسة للعثور على المسؤولين عن ذلك اليوم المُروّع ومُحاكمتهم، بما في ذلك مقتل العشرات من المواطنين الأمريكيين. وأضاف بوندي: "سنواصل الوقوف إلى جانب اليهود الأمريكيين واليهود حول العالم ضد معاداة السامية والإرهاب بجميع أشكاله".

وصرح مساعد المدعي العام للأمن القومي جون أ. أيزنبرغ: "كما هو مُبيّن في الوثائق المُقدّمة أمس، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما علم المهتدي بالهجوم البربري المُتكشف على إسرائيل ومدنيين من دول مُتعددة، بما في ذلك الولايات المتحدة، انطلق للعمل. سلّح نفسه، وجنّد مُخربين إضافيين، ثم دخل إسرائيل، حيث توجد أدلة تُشير إلى أنه كان بالقرب من أحد أكثر المُجتمعات الإسرائيلية تضررًا". وأضاف: "بعد ذلك، حصل المهتدي بطريقة احتيالية على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، حيث كان يأمل في البقاء مُتخفّيًا. يُعدّ هذا الاعتقال أول خطوة علنية في تقديم المسؤولين عن إيذاء الأمريكيين في ذلك اليوم إلى العدالة". وأضاف المدعي العام الأمريكي زاكاري أ. كيلر، ممثل المنطقة الغربية في لويزيانا، أن "السابع من أكتوبر/تشرين الأول يومٌ عارٌ على الكثيرين، من غير اليهود واليهود على حدٍ سواء، بسبب الهجوم الإرهابي على إسرائيل الذي أشعل فتيل موجة من العنف المعادي للسامية. فليكن هذا الاعتقال تذكيرًا بأن مرتكبي الأعمال الإرهابية لا يمكنهم التهرب من العدالة بالاختباء في مجتمعاتنا، وأن أجهزة إنفاذ القانون على مستوى الولاية والمحلية والفيدرالية - مكتب التحقيقات الفيدرالي، ودائرة الجمارك والحدود الأمريكية، وشرطة ولاية لويزيانا، وإدارة شرطة لافاييت، ومكتب عمدة مقاطعة لافاييت - تعمل بلا كلل لتقديم هؤلاء الأشخاص إلى العدالة".