مع اقتراب دخول الحرب الإسرائيلية في غزة من عامها الثاني، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني المدمر، يجتمع زعماء العالم في نيويورك بدءاً من غد الاثنين من أجل بحث الصراع المتواصل، ودعم مبادرة حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين.

إذ ستهيمن على الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة هذه السنة "الحرب في غزة".

وسيعقد مؤتمر غداً الاثنين على هامش تلك الاجتماعات برئاسة سعودية-فرنسية، حيث يتوقّع أن تعلن دول عدّة على رأسها فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

أكثر من 145

وكان عدد الدول التي تعهدت بالاعتراف بدولة فلسطين تزايد مؤخرا، حيث انضمت أكثر من 145 دولة إلى الدعوة للاعتراف الدولي.

فقد أعلنت بلجيكا وأستراليا والبرتغال وكندا ومالطا مؤخرا عن خطط للانضمام إلى بريطانيا وفرنسا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ليرتفع بذلك العدد إلى أكثر من 145.

علماً أن معظم الدول التي اعترفت بدولة فلسطين فعلت ذلك عام 1988، عقب إعلان المجلس الوطني الفلسطيني قيام الدولة. وحذت حذوها العديد من الدول الأخرى غير الغربية في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين والعقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

وفي ربيع عام 2024، اعترفت المزيد من الدول الأوروبية والكاريبية بدولة فلسطين، بما في ذلك بربادوس وأيرلندا وجامايكا والنرويج وإسبانيا.

"لا تخشوا ردود الفعل الإسرائيلية"

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رأى أمس أنه على العالم "ألا يخشى ردود الفعل الإسرائيلية على الاعتراف بدولة فلسطينية. واعتبر أن إسرائيل تواصل سياسة تقضي بتدمير قطاع غزة وضمّ الضفة الغربية. وقال في مقابلة مع فرانس برس: "سواء قمنا بما نقوم به أم لا، هذه الإجراءات ستستمر".

كما رأى في تلك الخطوات الداعمة لغزة "فرصة لحشد المجتمع الدولي من أجل ممارسة الضغط لمنع حدوث ذلك التدمير أو الضم".

أتى ذلك، بعدما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي بأغلبية ساحقة "إعلان نيويورك" (وهو مبادرة سعودية فرنسية لإحياء ودعم فكرة حل الدولتين) الذي حدد "خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

يذكر أنه من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، تعترف 149 دولة على الأقل حتى الآن بدولة فلسطين التي أعلنها الرئيس الراحل ياسر عرفات في الجزائر عام 1988.

المصدر: العربية