في خطوة اصلاحية ضرورية ، تحرك وزير العدل المحامي عادل نصار ووزير الأشغال فايز رسامني لاطلاق مشروع ترميم قصر العدل في بعبدا.

فقد اتصل الوزير نصار بالوزير رسامني، لمتابعة ملف ترميم الذي سبق أن رصدت الاعتمادات اللازمة له واختيرت الجهة المنفذة من خلال مناقصة رسمية.

وقد ابدى الوزير رسامني استعداد وزارته للبدء بالإجراءات التنفيذية لاطلاق ورشة العمل.

ومن المقرّر عرض المشروع على ديوان المحاسبة في أقرب وقت تمهيدًا لإطلاق الورشة، على أن تكون المهلة المرتقبة للتنفيذ ستة أشهر.