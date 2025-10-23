المركزية - تفاوتت نسبة الاضراب الذي دعت اليه رابطة موظفي القطاع العام، احتجاجا على الاوضاع المعيشية والاقتصادية، بين دائرة واخرى، فمنهم من التزم كاملا ومنهم من حضر الى مكاتبهم لتلبية الحاجات الملحة فقط.

صيدا: فقد التزم معظم موظفي سرايا صيدا الاضراب، منذ الصباح ، تلبية لدعوة رابطة موظفي الإدارة العامة التوقف التام عن العمل، باستثناء إدارات المالية والصناعة والعمل. ونفذ الموظفون وقفة احتجاجية، أطلقوا خلالها "صرخة ألم وغضب لكرامتهم وحقوقهم، رفضأً لاستمرار السلطة بتجاهل مطالبهم"، مؤكدين "اللجوء الى الاضراب المفتوح، في حال لم نلق من الحكومة آذانا مصغية الى مطالبنا".

بعبدا: اما موظفو دوائر بعبدا فقد أيدوا الاضراب، وحضروا الى مكاتبهم من دون إجراء اي معاملات، ووضعوا على مداخل الدوائر ورقة كتب عليها اضراب.

الهرمل: وفي الهرمل، التزمت الإدارات العامة في السرايا الاضراب.

زحلة: كما حضر الموظفون في زحلة الى مكاتبهم واقتصر عملهم على تلبية الحاجات الملحة والخدماتية للمواطنين.