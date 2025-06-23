اعلن الجيش الاسرائيلي في بيان ان طائرات حربية لسلاح الجو أغارت على مواقع عسكرية لحزب الله تحتوي على منصات قذائف صاروخية وصواريخ إلى جانب مستودعات وسائل قتالية في منطقة شمال الليطاني.

‏ولفت الى ان "وجود أسلحة وأنشطة حزب الله في هذه المنطقة يشكل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وجاء ذلك بعد تصعيد اسرائيلي لافت عصر اليوم، حيث شن الطيران الحربي سلسلة غارات جوية مستهدفا المنطقة الواقعة بين مزرعة المحمودية وبلدة العيشية في الجنوب.

كما نفذ الطيران الاسرائيلي سلسلة غارات عنيفة مستهدفا الزرارية وكفرملكي وانصار. كما اغار على تبنا- البيسارية وبصليا ووادي حومين الفوقا واطراف بلدة عزة.

وافيد بسقوط 3 غارات على جورتا التحتا والمحمودية والوردية.

كما اغار الطيران الحربي للمرة الثانية على بلدتي كفرملكي وبرتا.

https://twitter.com/i/status/1937167964240834721

وتزامنا، أفادت "الوكالة الوطنلة للاعلام "، بأن محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه عائلة كانت تتفقد منزلها في منطقة خلة وردة في بلدة عيتا الشعب - قضاء بنت جبيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أدى سقوط بقايا صاروخ اعتراضي في المنطقة الواقعة بين مجدل سلم وخربة سلم في قضاء بنت جبيل، الى نشوب حريق في المنطقة.

وسُمِعت اصوات قوية في معظم بلدات الجنوب نتيجة الصواريخ الاعتراضية.

كما حلّق الطيران المسيّر الاسرائيلي، في اجواء عدد من القرى والبلدات في قضاء صور، خصوصاً تلك البلدات المحاذية لمجرى الليطاني من القاسمية حتى طيرفلسيه.