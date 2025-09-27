وقع اشتباكٌ، مساء الجمعة، بين قوة من استقصاء جبل لبنان ومطلوبين أثناء تنفيذ مداهمة في الحي الغربي الواقع بين مخيم شاتيلا والمدينة الرياضية في بيروت.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن مطلوبين تمكنوا من الهروب إثر الاشتباك، فيما صادرت القوة أسلحة ودراجات نارية مسروقة وآلية تُستخدم في عمليات السرقة والنشل.

لاحقاً، أفيد بأنه بعد خروج القوّة المداهِمة من المنطقة، عاد الهاربون إلى الحي وأطلقوا النار على من يعتبرونهم مُخبرين للأجهزة الأمنية.

وسٌمعت أصوات الرشقات النارية الكثيفة والقنابل في المناطق المُحيطة بشكل واضح.

في وقت سابق، دهم الجيش اللبناني مخيم شاتيلا بحثاً عن عصابات تعمل على تخزين المخدرات في أحد المستودعات.

بيان للجيش: وصدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 19 / 9 / 2025، بعد عملية رصد ومتابعة أمنية متواصلة خلال الأشهر الماضية، نفذت وحدات من الجيش تؤازرها مجموعة من مديرية المخابرات في مخيم شاتيلا عملية دهم نوعية لمستودع رئيسي تستخدمه إحدى العصابات لتخزين المواد المخدرة، ومنشأة مخصصة لترويج هذه المواد على نطاق واسع في مناطق مختلفة، واشتبكت مع مطلوبين ما أدّى إلى إصابة عدد منهم، وأوقفت 55 شخصًا، بينهم لبنانيون وسوريون وفلسطينيون، وضبطت كمية كبيرة من المخدرات، إضافة إلى أسلحة وذخائر حربية".