صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "إلحاقًا للبيان السابق المتعلق بإطلاق نار باتجاه مراكز الجيش في منطقة الشراونة – بعلبك، نفّذت وحدات من الجيش عمليات تطويق للمنطقة ودهم لمنازل مطلقي النار وأوقفت عددًا منهم وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".

وكان قد صدر في وقت سابق من اليوم السبت عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

"تعرّض أحد مراكز الجيش في منطقة الشراونة – بعلبك لإطلاق قذيفة صاروخية نوع آر بي جي، كما تعرّضت مراكز أخرى لرشقات نارية من مسلحين دون وقوع إصابات بين العسكريين الذين ردّوا على مصادر النيران، وتجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم."

وفي التفاصيل، تدور منذ الصباح الباكر اشتباكات مسلحة بين الجيش اللبناني ومطلوبين في منطقة حي الشراونة في مدينة بعلبك. وينفذ الجيش عمليات دهم، بحثاً عن مطلوبين.

وأفيد عن مقتل المطلوب "ع.ع" الصادر بحقه عدة مذكرات توقيف خلال المداهمات

كما افيد عن مقتل المطلوب بدري زعيتر، الملقّب بـ"السائق"، بالإضافة إلى اثنين من مرافقيه السوريين، خلال عملية دهم التي ينفّذها الجيش اللبناني في محلة الشراونة- بعلبك شرقي البلاد.

كما سُمع دوي إطلاق نار كثيف واستخدام للقذائف الصاروخية.

وتعمل القوى الأمنية على إجراءات جدية ومستدامة في مكافحة التهريب والمخدرات في منطقة بعلبك الهرمل من دون خطوط حمراء كانت تمنعها من استكمال مهمات تبدأ بها.

وأشارت “النهار” إلى أن وحدات من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات تُنفّذ إجراءات ميدانية تهدف إلى إقفال المعابر والطرق غير الشرعية المستخدمة في عمليات التهريب في منطقة مشاريع القاع الحدودية مع سوريا، وفي مقدمها معبر “النعمات”، أحد أبرز المعابر النشطة في التهريب بين البلدين.

وفي السنوات الأخيرة، كثف الجيش عملياته المركزة التي تستهدف البؤر الإجرامية ومقار المطلوبين، ضربات أمنية موجعة سدّدها الجيش لأبرز المطلوبين، أسفرت عن تفكيك عصاباتهم ما بين قتيل وفارٍ وموقوف، مع العمليات الاستباقية المتواصلة التي تقوم بها مديرية المخابرات في البقاع مدى السنوات الثلاث الأخيرة، عُمّدت خلالها بدماء عشرة شهداء من عناصرها، الأمر الذي يؤكد اليوم أنها منطقة “تحت كنف الدولة”.