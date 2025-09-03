اندلعت مساء اليوم ​اشتباكات مسلحة​ في مخيم برج البراجنة، حيث سمعت اصوات القذائف والاسلحة الرشاشة، فيما ناشد الأهالي الجيش اللبناني التدخل.

وافادت معلومات للـLBCI بأن خلاف عائلي قديم تجدّد داخل مخيم برج البراجنة وتوسّع سريعاً ، وتبذل قوى الأمن الوطني الفلسطيني ومخابرات الجيش جهوداً حثيثة لوقف إطلاق النار.

وافاد مصدر عسكري للحدث عن تعزيزات للجيش اللبناني على مداخل مخيم برج البراجنة لمنع توسّع الاشتباكات.

وفي وقت لاحق أفيد عن إصابة شخص على طريق المطار بانفجار قذيفة أطلقت من مخيم برج البراجنة.

