عدل وأمن
استهداف جرافة بصاروخين

استهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي، ليل السبت الأحد، الية جرافة  بصاروخين في بلدة المعلية في قضاء صور.

