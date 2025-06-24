أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، أنه جرى ​​الاتفاق بشكل تام بين إسرائيل وإيران على سيكون وقف إطلاق نار كامل وشامل

وقال ترامب: "ستبدأ إيران وقف إطلاق نار، وبعد مرور 12 ساعة ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار أيضاً".

وتابع الرئيس الأميركي: "بعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية لحرب استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران".

وجاء في اعلان ترامب:

"تهانينا للجميع! لقد تم الاتفاق بشكل كامل بين إسرائيل وإيران على أنه سيكون هناك وقف إطلاق نار كامل وشامل (في غضون 6 ساعات تقريبًا من الآن، عندما تنهي إسرائيل وإيران وتكملان مهامهما النهائية الجارية!)، لمدة 12 ساعة، وعند هذه النقطة ستُعتبر الحرب منتهية! رسميًا، ستبدأ إيران وقف إطلاق النار، وفي الساعة 12، ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار، وفي الساعة 24، سيُحيي العالم نهاية رسمية لحرب الـ 12 يومًا. خلال كل وقف إطلاق نار، سيظل الجانب الآخر مسالمًا ومحترمًا. وبافتراض أن كل شيء يعمل كما ينبغي، وهو ما سيحدث، أود أن أهنئ كلا البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء ما يجب أن يُطلق عليه "حرب الـ 12 يومًا". هذه حربٌ كان من الممكن أن تستمر لسنوات، وأن تُدمر الشرق الأوسط بأكمله، لكنها لم تفعل، ولن تفعل أبدًا! بارك الله إسرائيل، وبارك الله إيران، وبارك الله الشرق الأوسط، وبارك الله الولايات المتحدة الأمريكية، وبارك الله العالم!"

وبعد إعلانه وقف إطلاق النار، أكد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال، أن البلدين جاءاه في الوقت عينه تقريباً طلباً لـ “السلام”، وفق تعبيره.

كما أضاف أن مستقبل إسرائيل وإيران مليء بالفرص والازدهار.

وكتب قائلا: ”العالم، والشرق الأوسط، هما الرابحان الحقيقيان! وسيشهد كلا البلدين حبًا وسلامًا وازدهارًا هائلين في مستقبلهما.

كذلك اعتبر أن لدى كل من إسرائيل وإيران الكثير لتكسباه، لكنهما ستخسران الكثير إذا انحرفا عن الطريق.

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