سيطر على لبنان استقرار جوي اليوم وفي الايام المقبلة، مع بقاء الحرارة ما فوق المعدلات، لتبدأ بالانخفاض السبت المقبل.

ويتقلب الطقس قليلاً بين الاحد والاثنين مع احتمال رذاذ محلي.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة بحسب الـlbci:

الخميس:

-الجو : مشمس

-الحرارة : بين ٢٠ و ٣٠ ساحلا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٧٠٪

- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٦

الجمعة: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٩ ساحلا وبين ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠

السبت: يتحول غائم جزئياً والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٧ ساحلا وبين ١٢ و ٢٦ بقاعاً وبين ٩ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠