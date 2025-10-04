أظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة أن 59% من الأميركيين يحملون نظرة سلبية تجاه إسرائيل، فيما رأى 39% أن "إسرائيل بالغت كثيرا في عملياتها العسكرية بغزة".

وأجرت شركة "بيو" لاستطلاعات الرأي مسحا حول آراء الأميركيين بشأن "الحرب على غزة"، أُجري بين 22 و28 سبتمبر/ أيلول المنصرم، وشمل 3 آلاف و445 شخصا.

وأشارت "بيو" إلى أن هذه النسبة كانت نحو 51% مطلع عام 2024.

أما بخصوص سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه إسرائيل، فرأى 36% أنه "يجامل إسرائيل بشكل مفرط"، فيما اعتبر 23% أنه يتبع سياسة متوازنة، و2% قالوا إنه يجامل الفلسطينيين بشكل مبالغ فيه، بينما لم يبدِ 38% أي رأي بهذا الشأن.

كما أظهر الاستطلاع أن 39% من المشاركين يعتقدون أن المساعدات الإنسانية الأميركية المقدمة للفلسطينيين "غير كافية"، بينما وصفها 20% بأنها كافية، و9% بأنها "مفرطة"، في حين قال 35% إنهم لا يملكون رأيا محددا.

أما بشأن استمرار المجاعة في غزة نتيجة منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية، فأعرب 55% من المشاركين عن "قلقهم البالغ"، و25% عن "بعض القلق"، في حين أكد 16% أنهم "لا يشعرون بأي قلق.