المركزية - صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

"بناءً على قرار معالي وزير الداخلية والبلديّات العميد أحمد الحجّار، وبهدف إفساح المجال أمام جميع المرشّحين للانتخابات البلديّة والاختياريّة العامّة لاستكمال المستندات المطلوبة ضمن المهل القانونيّة، سيتم وبشكلٍ استثنائي، تمديد العمل في مكاتب السّجل العدلي حتى السّاعة 24,00 (منتصف الليل) من اليوم الأخير المحدّد لقبول تصاريح التّرشيح في مختلف المحافظات، وذلك وفقًا للتّالي:

• يوم الأربعاء في 23-4-2025

• يوم الأربعاء في 30-4-2025

• يوم الأربعاء في 7-5-2025

• يوم الأربعاء في 14-5-2025