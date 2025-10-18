بدأ فريق إزالة التعديات التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وبإشرافها المباشر، بتنفيذ أعمال إزالة تجمعٍ من خيم النازحين السوريين المقامة بشكل مخالف ضمن منطقة الصرفند، وذلك لكونها ضمن التراجع المفروض عن حرم قناة ري القاسمية وتشكل تعدّياً واضحاً على الأملاك العامة النهرية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق أحكام قانون المياه رقم 192/2020 وقانون حماية البيئة رقم 444/2002، والأنظمة المرعية الإجراء التي تحظر إشغال الأملاك العامة المائية دون ترخيص، وبهدف حماية منشآت الري وضمان سلامة المجرى العام واستمرارية المرافق العامة التابعة للمصلحة.