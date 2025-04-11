ندد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في كلمته الافتتاحية بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي ب"انتهاك إسرائيل أبسط حقوق الإنسان ودوسها على القانون الدولي، وارتكابها إبادة جماعية في غزة".

وأضاف أردوغان في كلمته :"نريد أن يكون منتدى أنطاليا رسالة خير.. هناك اهتمام دولي بالغ بمنتدى أنطاليا.. نريد توجيه رسالة سلام إلى شعوب العالم".

وندد بالممارسات الإسرائيلية بحق أهل غزة وقال: "إسرائيل تزداد وقاحة مع سكوت العالم وعدم اكتراثه.. السكوت عن مجازر إسرائيل يعد مشاركة في هذه الجرائم.. إسرائيل دولة إرهاب وليس لها تعريف آخر".

ولفت إلى أنه "لا يحق لأحد أن يصف الفلسطينيين بالإرهاب ولا يمكن الإساءة لنضالهم بوصمه بالإرهاب..لا يمكن إقامة سلام في الشرق الأوسط دون إنشاء دولة فلسطينية حرة وذات سيادة على حدود عام 1967".

كما ندد باعتداءات إسرائيل على كل من سوريا ولبنان وإثارة النعرات الطائفية في سوريا قائلا: " إسرائيل باعتدائها على سوريا ولبنان تتحول إلى دولة تتسبب في المشاكل بالمنطقة.. إسرائيل تحاول إذكاء النعرات العرقية والمذهبية في سوريا لتقويض مكتسبات الثورة.. إسرائيل باعتدائها على سوريا ولبنان تقوض مواجهة المنطقة لتنظيم الدولة".

وفي المقابل حذر أردوغان من المساس بأمن سوريا قائلا: "من يريد أن يذيق الشعب السوري الآلام نفسها مرة أخرى عليه أن يجهز نفسه لدفع ثمن ذلك.. لن نسمح لأحد بزعزعة استقرار سوريا وأمنها واستقرارها من أمننا واستقرارنا".

وشدد الرئيس التركي على أن "الوقوف في وجه الظلم واجب إنساني، فالنظام العالمي أثبت فشلا في مواجهة العديد من المشكلات المجتمع الدولي عاجز عن تطوير سياسات أكثر عدلا وإنسانية..علينا إبراز قدرة الدبلوماسية الإنسانية في مواجهة المشكلات، الوقوف في وجه الظلم واجب إنساني".

وشدد على أن "العالم أكبر من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن لأن الإنسانية أكبر من 5 ". ولفت إلى أن "أنقرة تفضل الحوار على الصراعات والعقل المشترك والضمير العالمي على الاستقطاب".

وتابع: "نريد أن نرى المنطقة تنعم بالسلام بدلا من النزاعات وبالرفاه عوضا عن الدماء والدموع والآلام والتوترات..تحقيق السلام يتطلب جهدا أكثر من شن الحروب"

وقال: "إن تركيا تريد تحقيق السلام في أوكرانيا وسوريا وغزة وليبيا وإقامة علاقات جيدة مع جيرانها. نريد إقامة حزام من السلام في منطقتنا.. لا نطمع في أرض أحد ونهتم بالإنسان أكثر من الموارد".