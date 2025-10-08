عبّر وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني في دردشة مع صحافيين إيطاليين أمس، عن سروره لزيارة الحبر الأعظم لبنان.

معظم الصحف الإيطالية والأجنبية أجمعت على عنوان : "يحقّق الحبر الأوغسطيني رغبة سلفه فرنسيس في زيارة بلد الارز".

سيزور البابا للمرة الأولى لبنان وتركيا أرضُ مجمع نيقية الذي يُحتفل بمرور 1700 عام على انعقاده، من 27 تشرين الثاني حتى 2 كانون الأول.

موقع "فاتيكان نيوز" كتب : "لبنان البلد الذي تجرحه الحروب والأزمات. البابا لاوون الرابع عشر يتسلّم إرث البابا فرنسيس، وينطلق في زيارة رسولية أولى إلى تركيا ولبنان من 27 تشرين الثاني حتى 2 كانون الأول. وهكذا يُتمّ الحبر الأوغسطيني رغبة سلفه بالاحتفال بالذكرى التاريخية لأوّل مجمع في تاريخ الكنيسة، مع الأساقفة والبطاركة، في المكان نفسه الذي عُقد فيه، أي إزنيق الحالية الواقعة على بعد 130 كيلومترًا من إسطنبول، كما يُنجز ما كان القديس فرنسيس يسمّيه دائمًا حلمًا أن يحمل حنان خليفة بطرس إلى الشعب اللبناني الصامد رغم الجراح، والثابت رغم الأزمات".