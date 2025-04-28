ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الإثنين، أن عدد قتلى الانفجار الضخم في ميناء بندر عباس، أهم ميناء للحاويات في إيران، ارتفع إلى 70 .



وقالت وسائل إعلام رسمية إن الانفجار الذي وقع يوم السبت حدث في قطاع رجائي بالميناء، أكبر مركز للحاويات في إيران، مما أدى إلى تحطم نوافذ على مسافة امتدت لعدة كيلومترات فضلا عن تدمير حاويات شحن وإلحاق أضرار بالغة بالبضائع داخلها.

إخماد الحريق

وفي السياق، أعلنت إيران إخماد الحريق في قطاع رجائي بميناء بندر عباس، مع ارتفاع حصيلة القتلى إلى 70 شخصا في أحدث حصيلة تم إعلانها اليوم..

وأعلن وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إنه تم إخماد الحريق، بينما أعلن محافظ هرمزكان محمد شوري تازياني حصيلة القتلى.

وتردد أن الميناء تسلم مكونا كيميائيا يستخدم في الوقود الصلب للصواريخ الباليستية، وهو ما نفته السلطات التي لم تفسر مصدر الطاقة التي تسببت في مثل هذا التدمير.

نتائج التحقيقات الأولية

وفي السياق، أعلنت لجنة التحقيق في أسباب حادثة الحريق في ميناء رجائي، بعد عقد عدة اجتماعات بمشاركة خبراء ومتخصصين، عن النتائج الأولية للتحقيق. وكرت أنه "ثبت وجود تقصير في الالتزام بمبادئ السلامة وإجراءات الدفاع المدني. ورُصدت مخالفات في بعض التصريحات الرسمية، فيما تتابع الأجهزة الأمنية والقضائية عمليات التعرف على المتسببين في هذه المخالفات بجدية تامة".

وأوضحت اللجنة أن تحديد السبب النهائي للحادثة يتطلب دراسة شاملة لكافة أبعادها، وهو ما يستلزم إجراء عمليات فنية ومخبرية دقيقة، وأكدت أن هذه الإجراءات تُنفذ بشكل فوري دون تأخير، على أن تُنشر النتائج النهائية للرأي العام في أقرب وقت ممكن.

وأكدت اللجنة أنه سيتم التعامل مع جميع المسؤولين عن الحادثة بحزم ودون أي تهاون، كما دعت المواطنين إلى متابعة الأخبار المتعلقة بالحريق عبر التصريحات الصادرة فقط عن اللجنة المشكلة برئاسة محافظ هرمزغان.

تقصير واضح

وكان مؤمني قد أعلن أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود تقصير واضح في حادثة انفجار قطاع رجائي بميناء بندر عباس، مشيراً إلى استدعاء عدد من المتسببين في الحادث لمتابعة التحقيقات.

وقال مؤمني، خلال مؤتمر صحفي في بندر عباس: "فرق الإطفاء والإنقاذ عملت طوال اليومين الماضيين في ظروف بالغة الصعوبة للسيطرة على الحريق."

وأوضح مؤمني أن فرق الإطفاء تمكنت حتى الليلة الماضية من السيطرة على الحريق من 4 جهات، وتم الآن تقسيم المنطقة إلى قطاعات لتسريع عملية الإطفاء.

وأكد أن الحريق أصبح تحت السيطرة، فيما تستمر أعمال التبريد والمعالجة النهائية، ولكنه توقع أن يتم تسليم إدارة الموقع إلى السلطات المحلية بدءاً من الليلة أو صباح الغد.

وفي اجتماع مشترك للجنة إدارة الأزمات ومجلس الأمن بمحافظة هرمزجان، شدد مؤمني على ضرورة منع تكرار حوادث مماثلة، موضحاً أن ضعف الالتزام بمعايير السلامة والدفاع المدني كان من الأسباب الرئيسية لوقوع الكارثة.

كما أصدر توجيهات بتسريع التحقيقات لتحديد الأسباب بدقة، بالتعاون بين المحافظة والسلطة القضائية، ومحاسبة جميع المتسببين بالتقصير أو المخالفات.

وأشار الوزير إلى ضرورة مراجعة ليات التخزين في الميناء لضمان عدم انتقال الأضرار إلى باقي المواقع في حال وقوع أي حادث مستقبلاً، مؤكداً أهمية التشديد على الرقابة ومدد تخزين البضائع، ومعالجة حالات التصريح الكاذب للبضائع.

وختم مؤمني بالقول: "يجب تسريع عمليات تعويض المتضررين جراء هذا الحادث المؤلم".