ارتفع عدد قتلى التدافع الذي وقع خلال تجمع لمناصري الممثل والسياسي الهندي الشهير جوزيف فيجاي تشاندراسيخار إلى 40 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 124، بحسب "اسوشييتد برس".

وقال وزير الصحة في ولاية تاميل نادو الجنوبية ما سوبرامانيان :"إن 36 من الضحايا فارقوا الحياة فور نقلهم إلى المستشفيات مساء السبت، فيما توفي أربعة آخرون لاحقا متأثرين بجراحهم".

وأوضح أن "حالة المصابين مستقرة إلى حد كبير"، لافتا إلى أن "بين القتلى تسعة أطفال".

وقد تجمع عشرات الآلاف من الأشخاص في منطقة كارور يوم السبت لحضور التجمع الانتخابي الذي نظمه الممثل المعروف محليا باسم فيجاي وسط أجواء حارة خانقة. ويعد فيجاي أحد أبرز نجوم السينما في تاميل نادو وأكثرهم نجاحا، حيث أعلن ترشحه لخوض انتخابات الولاية المقررة في مطلع عام 2026.