نقلت "روسيا اليوم" عن "الحوثيين" في اليمن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على صنعاء أمس، الى 183 قتيلا ومصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله" أنيس الأصبحي، عبر منصة "إكس" إن "عدد الضحايا المدنيين جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الأعيان المدنية والمنشآت الخدمية على العاصمة صنعاء، ارتفع إلى 9 شهداء و174 جريحا في حصيلة غير نهائية".

وأشار الى أن "معظم الضحايا من النساء والأطفال، شهيدتان و35 جريحة، و4 شهداء أطفال و59 جريحا"، موضحا أن "فرق الدفاع المدني والإسعاف ما زالت تبحث عن ضحايا من تحت الركام والأنقاض والتعرف عليهم".