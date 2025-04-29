أعلن وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، الاثنين، أن الانفجار الذي وقع، امس، في أكبر ميناء تجاري في البلاد سببه “الإهمال” وعدم احترام الإجراءات الأمنية.

وصرح مؤمني للتلفزيون الرسمي: “تم تحديد هويات بعض المذنبين وتوقيفهم.. حصل تقصير، وخصوصاً عدم الالتزام بالإجراءات الأمنية، وإهمال على صعيد الدفاع المدني”.

يأتي هذا بينما تمكّن عناصر الإطفاء، اليوم الاثنين، من إخماد الحريق في ميناء رجائي، أكبر الموانئ الإيرانية التجارية، بعد يومين من انفجار هائل أودى بحياة 70 شخصاً، في أحدث حصيلة تم إعلانها اليوم.

وفي السياق، أعلنت لجنة التحقيق في أسباب حادثة الحريق في ميناء رجائي، بعد عقد عدة اجتماعات بمشاركة خبراء ومتخصصين، عن النتائج الأولية للتحقيق. وكرت أنه “ثبت وجود تقصير في الالتزام بمبادئ السلامة وإجراءات الدفاع المدني. ورُصدت مخالفات في بعض التصريحات الرسمية، فيما تتابع الأجهزة الأمنية والقضائية عمليات التعرف على المتسببين في هذه المخالفات بجدية تامة”.