المركزية - إدّعى النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي هاني حلمي الحجّار على ستة مدعى عليهم بينهم ثلاثة موقوفين وثلاثة متوارين عن الانظار، ناسباً اليهم اقدامهم على "تأليف جمعية أشرار" تعمل في الاتجار بالمخدرات لاسيّما حبوب الكبتاغون وتهريبها دولياً، حيث قاموا بتجهيز كمية ١٤٠٥ كيلو غرام منها بقصد تهريبها الى المملكة العربية السعودية وتعكير صلات لبنان بها.

وأحال القاضي الحجّار المدعى عليهم أمام قاضي التحقيق الأول في الشمال ناجي الدحداح طالباً استجوابهم وتوقيفهم سنداً للجرائم المسندة اليهم والمنصوص عليها في المواد ٢٨٨ و٣٣٥ من قانون العقوبات و ١٢٥ من قانون المخدرات التي تصل عقوبتها حتى الاشغال الشاقة المؤبدة. كما طلب القاضي الحجّار استكمال التحقيقات الاستنطاقية وتسطير الاستنابات اللازمة لكشف وملاحقة وتوقيف كل من يظهره التحقيق من المتورطين مع المدعى عليهم داخل لبنان وخارجه.

يُذكر أن مكتب مكافحة المخدرات المركزي كان قد ضبط الشاحنة المحملة بالمخدرات في بلدة بخعون في قضاء الضنية بتاريخ ٦ أيلول الفائت بناءً لتنسيق وتبادل معلومات مع الاجهزة المختصة بمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية.