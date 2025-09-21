كشفت وزارة الطيران المدني المصرية، مساء السبت، عن تأثر عدد من الرحلات الجوية القادمة إلى مطارات مصرية رئيسية نتيجة الهجوم السيبراني الذي أصاب عدة مطارات أوروبية.

وأصدرت وزارة الطيران المدني المصرية بيانا رسميا يفيد بتأخيرات في وصول رحلات محدودة إلى مطار القاهرة الدولي من مطارات هيثرو (لندن)، لوتن (أيرلندا)، وبروكسل (بلجيكا)، وبرلين (ألمانيا)، بالإضافة إلى تأخيرات لبعض رحلات شركات الطيران الأجنبية إلى مطاري الغردقة وسفنكس.

وأكدت الوزارة أن رحلات شركات الطيران المصرية لم تتأثر، وأنها تتابع الموقف لحظة بلحظة عبر غرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع الجهات الدولية.

وأوضح البيان أن الهجوم أدى إلى تعطل مؤقت في أنظمة تكنولوجيا المعلومات بتلك المطارات، مما أثر جزئيا على حركة الإقلاع، ودعا الركاب إلى التحقق من مواعيد رحلاتهم عبر تطبيقات شركات الطيران.

وفي توجيهات عاجلة أمر وزير الطيران المدني سامح الحفني بتعزيز التدابير الاحترازية ورفع درجة الجاهزية التشغيلية في جميع المطارات المصرية، مشددا على الالتزام بأعلى معايير الأمان لضمان عدم تأثر حركة الطيران بأي تداعيات محتملة.

وأهابت الوزارة بالركاب المسافرين على الخطوط الأجنبية بمراجعة توقيتاتهم المحدثة، مؤكدة التزامها بالتعامل السريع مع أي مستجدات.

الهجوم السيبراني

واستهدف الهجوم السيبراني الذي وقع ليلة الجمعة شركة كولينز إيروسبيس وهي شركة أميركية تابعة لـRTX (سابقا رايثيون)، المورد الرئيسي لأنظمة التحقق والإقلاع في العديد من المطارات العالمية، مما أدى إلى تعطيل برمجيتها في "مطارات مختارة" أوروبية.

وأبلغت المطارات المتضررة، بما في ذلك هيثرو (أكثر من 80 مليون مسافر سنويا)، بروكسل (حوالي 25 مليون)، برلين (براندنبورغ)، ومطاري دبلن وكورك في أيرلندا، عن تأخيرات وإلغاءات، حيث اضطرت إلى اللجوء إلى إجراءات يدوية للتحقق والإقلاع، مما أثر على آلاف الركاب.

المصدر: سكاي نيوز