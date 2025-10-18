كشفت دراسة واسعة في الولايات المتحدة وكندا، شملت أكثر من 23 ألف مشارك، عن اختبار دم جديد يُعرف باسم Galleri قادر على اكتشاف أكثر من 50 نوعا من السرطان، حتى لدى الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أي أعراض في المراحل الأولى من المرض.



وحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإن الاختبار يعتمد على تحليل الحمض النووي الصادر عن الخلايا السرطانية في مجرى الدم، مما يتيح إمكانية رصد الأورام قبل تطورها والوصول إلى مراحل متقدمة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن 61.6 في المئة من المشاركين الذين أظهر التحليل لديهم "إشارة سرطان" تم تأكيد إصابتهم فعلا بالمرض، في حين بلغت دقة الاختبار في استبعاد الإصابة 99.6 في المئة، وتمكن بنسبة 92 في المئة من تحديد العضو أو النسيج الذي نشأ فيه السرطان.

وأوضحت شركة Grail المطوّرة للاختبار أن هذه النتائج تفوق بسبع مرات ما تحققه برامج الفحص التقليدية مجتمعة، مشيرة إلى أن التقنية الجديدة قد تُحدث تحولا كبيرا في الكشف المبكر عن السرطان.

لكن بعض الباحثين حذروا من أن الاختبار قد يعطي نتائج إيجابية خاطئة في نحو نصف الحالات التي يرصد فيها وجود السرطان، مؤكدين ضرورة إجراء مزيد من الدراسات لتقييم فعاليته وتأثيره على معدلات الوفيات.

ومن المتوقع أن يتم نشر تجربة "NHS Galleri" حول مدى فعالية الاختبار في فحص الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض، في العام المقبل.