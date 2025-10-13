خاص

المركزية - في وقت يصل وزير العدل السوري مظهر الويس الى بيروت غدا لتوقيع اتفاقية مع نظيره اللبناني عادل نصار في شأن المساجين السوريين في لبنان، كما علمت "المركزية"،تسود حالة من الغليان في اوساط المساجين في سجن رومية المركزي، وتحديدا من جانب السجناء اللبنانيين الذين يستعدون لإضراب واسع وشامل احتجاجا على ما يصفونه بالتعامل المتناقض واللاعادل من قبل الحكومة اللبنانية، بفعل حل ملفات الموقوفين السوريين فيما تبقى ملفاتهم عالقة من دون حلول.

وفي المعلومات ان الاضراب سيكون هذه المرة الاطول في تاريخ سجون لبنان من حيث العدد و المدة.

بيان المساجين: وفي السياق، جاءنا من مجموعة من المساجين في سجن رومية بيان هو الثاني لهم، جاء فيه:

"سنحرق السجون كما أحرقتم مستقبلنا"

لم يعد تسوُّل الحلول من المسؤولين ينفع، فالسلطة في لبنان قوية على الضعيف و متواطئة مع القوي، و قد حذرنا سابقا في بياننا الأول من أي حلول جزئية لملف السجون تقتصر على السجناء السوريين فقط، وقلنا أننا شكلنا (شبكة من السجناء في مختلف سجون لبنان) و جهزنا أنفسنا لتصعيد يقلب الطاولة على الجميع، لأننا خسرنا كرامتنا كبشر ولم يعد لدينا مانخسره.

و لأن خير الكلام ما (قلّ و دلّ) ، نقول للدولة اللبنانية برئاساتها و أحزابها و مرجعياتها الروحية و قضاتها و إعلامها: لقد أصبحنا أجانب في بلادنا، استمروا في تجاهلنا ولا تأخذونا على محمل الجد، و سنحرق السجون كما أحرقتم مستقبلنا، انتظروا الإنفجار الكبير..

الإمضاء: "شبكة من السجناء اللبنانيين، نتحفظ على هويتنا لاعتبارات أمنية".

نصار: وكان الوزير نصار اعلن بعد زيارة الوفد الوزاري السوري الى لبنان الاسبوع الماضي انه سيتم إستكمال المفاوضات وتسريع كامل الملفات التي تمت مناقشتها سابقاً بين الوفدين السوري واللبناني بشكل فعال ، وترجمةً لذلك ستتكثف متابعة كافة الملفات والمعاملات ابتداء من الاسبوع المقبل .

وشدد وزير العدل على ان الطرفين اكدا على ضرورة تثبيت افضل العلاقات بين لبنان وسوريا واهمها احترام سيادة الدولتين .كما اكد ان الاجتماعات التي شارك فيها في لقاءي بعبدا والقصر الحكومي تطرقت الى موضوع الموقوفين والمساجين السوريين وكان هناك اصرار من قبله على ايداع القضاء اللبناني كافة المعلومات المتوفرة والمتعلقة بالاغتيالات التي ارتكبت في عهد النظام السابق والارتكابات والاعمال الأمنية، وملف المخفيين قسراً.