المركزية- صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة.

وخلال الجلسة، التي عقدت ليل الخميس- الجمعة واستمرت 10 ساعات، حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير من المخاطر التي قد تترتب على هذه الخطوة، قائلًا: إذا بدأنا باحتلال غزة، فإن حياة الأسرى ستكون في خطر. لا توجد وسيلة تضمن عدم إصابتهم. أقترح أن تُبعدوا عودة المختطفين عن أهداف القتال".

وبحسب بيان الحكومة الإسرائيلية، فإنّ "المبادئ الخمسة" التي تمّت المصادقة عليها، هي بحسب الترتيب، كما ورد في البيان:

1. نزع سلاح "حماس".

2. إعادة جميع الأسرى، أحياءً وأمواتًا.

3. نزع سلاح قطاع غزة.

4. سيطرة أمنيّة إسرائيليّة على قطاع غزة.

5. وجود حكومة مدنية بديلة، غير حماس، أو السلطة الفلسطينية.

كما أشار إلى أن القوات مرهقة، والمعدات العسكرية بحاجة إلى صيانة، وهناك مشاكل إنسانية وصحية على الأرض.

وقال نتنياهو خلال الاجتماع إنّ "العملية ليست غير قابلة للتراجع، وإذا وافقت حماس على شروطنا، سنكون مستعدين لبحث وقف إطلاق النار".

وفي انتقاد واضح لاستراتيجية الجيش الحالية، قال نتنياهو: لا أريد تخليد حماس، بل أريد هزيمتها. بهذه الطريقة لن نواصل. وأضاف أنّ الطريقة الحالية لم تؤدِ إلى تحرير الأسرى، ويجب اتخاذ مسار مختلف.

ولم يستخدم قرار مجلس الوزراء كلمة "احتلال"، بل استُبدلت بكلمة "استيلاء" لأسباب قانونية تتعلق بالمسؤولية عن السكان المدنيين.

بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية" فإن الولايات المتحدة لا تمانع خطط نتنياهو هذه، خاصة انها تعتبرها وسيلة لاجبار حماس على الخضوع للحل السياسي وتقديم تنازلات. اي انها في نظر واشنطن، أداة ضغط وليست احتلالا إسرائيليا دائما للقطاع.

على اي حال، تل ابيب بصورة هذا الموقف. من هنا قال نتنياهو ان الخطة يمكن الرجوع عنها فور تراجع حماس. ووفق المصادر، الهدف من الخطة هو اخلاء القطاع من المدنيين واجلاؤهم الى مخيمات، وعزل مقاتلي حماس في غزة للقضاء عليهم.

هذا القرار من شأنه أن يضاعف الضغوط على الحركة، ما يضعها امام خيارين لا ثالث لهما: اما الموت وتسلّم طرف فلسطيني او عربي او دولي جديد، الحكم في القطاع. او الاستسلام والعودة الى التفاوض والقبول بالافراج عن الرهائن وبتسليم الحكم في القطاع الى واحد من الاطراف الثلاثة المذكورة اعلاه. فأي منهما ستختار؟

