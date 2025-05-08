وقف العشرات من المحتجين على الطاولات وقرعوا الطبول ورفعوا لافتات داعمة للفلسطينيين في قاعة القراءة في المكتبة الرئيسية في جامعة كولومبيا.

وتُعدّ هذه واحدة من أكبر المظاهرات في الحرم الجامعيّ، منذ اندلاع حركة الاحتجاج الطّالبية العام الماضي ضد حرب إسرائيل على غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور على وسائل التواصل الاجتماعيّ المتظاهرين، الذين وضع معظمهم الكمامات، وهم يحملون لافتات كُتب

عليها "إضراب من أجل غزة" و"منطقة محررة" أسفل الثريات في قاعة لورانس إيه.

وتقول الجامعة إنها تعمل على التصدي لمعاداة السامية وغيرها من أشكال التحيز في حرمها الجامعيّ، وترفض كذلك اتهامات من جماعات الحقوق المدنية بأنها تسمح للحكومة بتقليص حماية حرية التعبير في الأوساط الأكاديمية.

وذكرت جامعة كولومبيا أنّ موظفي السلامة العامة طلبوا من الطلاب إظهار بطاقات الهوية وأمروا المتظاهرين بالتفرق.

وهددت الجامعة بمعاقبة من يخالف القواعد مع مواجهة "الاعتقال المحتمل".

ورأى شاهد من رويترز أفراد أمن الحرم الجامعي يقتادون أشخاصًا إلى خارج بوابة ويسلمونهم إلى ضباط الشرطة في الخارج.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إنّ إدارة الشرطة تراقب الوضع وإنّ أفرادها منتشرون "في محيط الجامعة".