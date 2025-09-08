المركزية- يعقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعاً موسعاً في التاسعة صباح غد في مكتبه في الوزارة- الفياضية، يضمّ ممثلين مجلس الإنماء والإعمار، بمشاركة نواب كسروان- جبيل ورئيس اتحاد بلديات جبيل، ورؤساء البلديات المعنية من نفق نهر الكلب الى طبرجا، ذوق مصبح، ذوق مكايل، ادما، غزير وطبرجا.

ويأتي الإجتماع "في إطار مشروع تأهيل وتوسيع اوتوستراد جونيه الساحلي، بعد تسع سنوات من التجميد نتيجة تدخل بعض الفعاليات السياسية لإيقافه رغم تامين الأموال اللازمة للمشروع. ويتخلل اللقاء كلمات للمجتمعين حول الموضوع" بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير.

