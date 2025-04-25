كشفت وكالة شينخوا الصينية للأنباء عن أن ممثلي الصين وروسيا وإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتمعوا مع مدير الوكالة لمناقشة البرنامج النووي الإيراني.

وجاء الاجتماع المشترك عقب زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لبكين هذا الأسبوع.

وأضافت شينخوا أن الاجتماع شهد تبادلا معمقا للآراء حول دور الوكالة في عملية التسوية السياسية والدبلوماسية للبرنامج النووي الإيراني، أذ أبدت الصين دعمها لحوار إيران مع جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ووفق شينخوا فإن ممثل الصين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال إنه يقدر التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، ويحترم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ويدعم حوار إيران مع جميع الأطراف بما في ذلك أميركا.