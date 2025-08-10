استقبل وزير الاقتصاد الدكتور عامر بساط وزير الاقتصاد السابق الدكتور آلان حكيم، الدكتور برنارد جرباقه (مسؤول وحدة حماية الطفل، مستشفى وشبكة أوتيل-ديو)، والدكتور رامي أبي خليل (رئيس قسم الطب النفسي في مستشفى أوتيل-ديو الجامعي ومدير البرنامج الجامعي للطب النفسي في كلية الطب في جامعة القديس يوسف).

تركّز الاجتماع على حقوق الأطباء النفسيين وضرورة الاعتراف بتعرفاتهم وأعمالهم الطبية من ناحية، والحاجة الماسّة لتلبية الحالات الطارئة في الطب النفسي، بما فيها معالجة الأطفال والعائلات المعرضة للعنف والأزمات النفسية، سواء في الطوارئ أو الاستشفاء. كما تناول الاجتماع موضوع الصعوبات التي يواجهها بعض المرضى عند الحصول على التغطية الصحية من بعض شركات التأمين، بما في ذلك حالات عدم التجديد أو الإلغاء أو الاستثناء عند ظهور مشاكل نفسية.

وأعرب الوزير عن تفهمه للمطالب التي طرحها الأطباء النفسيون، مؤكّدًا حرصه على متابعة النقاش مع الجهات المعنية لبحث سبل تحسين التغطية الإدارية والمالية للاستشارات والخدمات النفسية، بما في ذلك الحالات الطارئة أو الضرورية، وبما يضمن معالجة المصابين بأزمات نفسية أو المعرضين للخطر والعنف بشكل سريع وفعّال. وشدد المجتمعون على أهمية التعاون مع شركات التأمين، الضمان الاجتماعي، وسائر الصناديق والتعاونيات، لضمان شمولية التغطية الصحية النفسية.