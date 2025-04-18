أفاد موقع “أكسيوس” بأن مسؤولين إسرائيليين يسعون إلى التأثير على الوفد الأميركي قبل ساعات من انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات مع إيران بشأن الاتفاق النووي، المقررة السبت في روما.

ونقل الموقع عن ثلاثة مصادر إسرائيلية مطّلعة أن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، توجّه سرًّا إلى باريس حيث عقد اجتماعًا مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لبحث الملف النووي الإيراني. وشارك في الاجتماع رئيس جهاز الموساد، دادي بارنيع.

ولم يكشف التقرير عن مضمون المعلومات التي قدمها الوفد الإسرائيلي “في اللحظة الأخيرة” إلى الجانب الأميركي، والتي قد تؤثر على مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وأشار خبراء إلى أن إسرائيل تخشى من احتمال تقديم الولايات المتحدة تنازلات خلال المحادثات، بما قد ينعكس سلبًا على أمنها في المنطقة.

المصدر: سكاي نيوز