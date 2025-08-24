أفادت معلومات “الجديد”، عن “اجتماع امني لبناني سوري عقد برعاية سعودية من الامير خالد بن سلمان وحضور الامير يزيد بن فرحان”.

ومن جهته، فاجأ رئيس جهاز الاستخبارات السوري حسن السلامة، مدير المخابرات العميد طوني قهوجي بالقول “نريد أن نتعلم منك ما يمكن القيام به على طول الحدود للتعاون معاً على انجازه”.

وأشارت إلى أن “لبنان أبدى عتباً على عدم معاملة الجانب السوري بالمثل حيث زارا رئيسان للحكومة اللبنانية سوريا و بالمقابل لم يزر أي مسؤول سوري لبنان”.

وقالت إن “لبنان طلب ضمانات لإبعاد المنظمات الارهابية عن حدوده ليرد رئيس الاستخبارات السوري بالقول “محاربة داعش اختصاصي”.